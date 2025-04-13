Antalya'da güneşli havanın keyfini çıkardılar

DHA

Antalya'da sıcak hava, sahillere hareketlilik getirdi.

Hava sıcaklığının 20 dereceyi bulduğu kentte, deniz kenarında yoğunluk oluştu.

GÜNEŞİN KEYFİNİ ÇIKARDILAR

Vatandaşlar ve turistler sıcak havayı Konyaaltı Sahili'nde piknik yapıp güneşlenerek değerlendirdi, bazıları ise denize girdi.

"BURAYA TAŞINACAĞIM"

Antalya'da denize girenlerden Ersin Koyuncu, “Konya'dan geldim. Çok güzel, tam deniz sezonu başladı bence. Diğer illerde kar yağıyor ama burası çok güzel. Gezilecek yer çok, Antalya benim için dünya şehri. Yerleşmeyi de düşünüyorum. İnşallah buraya taşınacağım." dedi.