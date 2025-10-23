Antalya'da İrlandalı turistten haber yok

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Oymapınar Baraj Gölü'nde Alanya'dan tekne turuna katılan İrlandalı turist Antony Damien Smyth, kız arkadaşıyla birlikte bir koya geçti.

Bir süre sonra yüzmek için baraj gölüne giren Smyth, suyun içinde gözden kayboldu.

Kız arkadaşının yardım çığlıkları üzerine çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

BÖLGEYE EKİPLER GELDİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi'ne bağlı kurtarma ekibi, Sarılar ve Akseki Taşlıca Jandarma Karakolu'na bağlı ekipler, AFAD, Jandarma Su Altı Arama ve Kurtarma (SAK) ile Side Su Altı Arama Kurtarma (Side SAK) ekipleri sevk edildi.

SONUÇ ALINAMADI

Su altı ekipleri, İrlandalı turistin arkadaşının gösterdiği noktada dalış yaparak arama çalışması başlattı ancak yapılan aramalardan sonuç alınamadı.

Havanın kararması ve görüşün tamamen kapanması nedeniyle gece arama çalışmasına ara verildi. Ekiplerin bugün arama faaliyetlerine devam edeceği öğrenildi.