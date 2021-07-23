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Antalya’da kamyonet kasasında dans
Seyir halinde bulunan bir kamyonetin kasasının üzerine çıkan gençler, eğlencenin dozunu kaçırarak adeta kendilerinden geçti.
- İHA
- 23.07.2021 - 10:28
- Güncelleme : 23.07.2021 - 11:03
Antalya’nın Konyaaltı ilçesi Akdeniz Bulvarı üzerinde gece saatlerinde bir kamyonetin üzerinde bulunan 5 kişi, eğlencenin dozunu kaçırarak kendilerinden geçti.
Seyir halinde olan kamyonette farklı türlerde müzik eşliğinde dans eden gençler, adeta tehlikeye davetiye çıkardı.
KASANIN DEMİRLERİNE TUTUNARAK AYAKTA KALDILAR
Zaman zaman ayakta durmakta zorlanan gençler, kasanın demirlerine tutunarak durabildi. Gençler bir süre daha danslarına devam ettikten sonra gözden kayboldu.
O anlar, cep telefonu kamerası ile saniye saniye kayda alındı.
GÖREN TEPKİ GÖSTERDİ
Gençlerin trafiği tehlikeye atarcasına eğlenmesine, çok sayıda vatandaş tepki gösterdi.
Antalya’da kamyonet kasasında dans ViDEO