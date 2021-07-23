Euro
10.0792
0%
Dolar
8.5542
-0.11%
Altın
497.73
0.04%
Borsa
1.352
-0.86%
Bitcoin
277.652
1.00%
EXEN Coin
24.80
-0.60%
28ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 28 C

    Antalya’da kamyonet kasasında dans

    Seyir halinde bulunan bir kamyonetin kasasının üzerine çıkan gençler, eğlencenin dozunu kaçırarak adeta kendilerinden geçti.
    • İHA
    • 23.07.2021 - 10:28
    • Güncelleme : 23.07.2021 - 11:03
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Antalya’da kamyonet kasasında dans

    Antalya’nın Konyaaltı ilçesi Akdeniz Bulvarı üzerinde gece saatlerinde bir kamyonetin üzerinde bulunan 5 kişi, eğlencenin dozunu kaçırarak kendilerinden geçti.

    Seyir halinde olan kamyonette farklı türlerde müzik eşliğinde dans eden gençler, adeta tehlikeye davetiye çıkardı.

    KASANIN DEMİRLERİNE TUTUNARAK AYAKTA KALDILAR

    Zaman zaman ayakta durmakta zorlanan gençler, kasanın demirlerine tutunarak durabildi. Gençler bir süre daha danslarına devam ettikten sonra gözden kayboldu.

    O anlar, cep telefonu kamerası ile saniye saniye kayda alındı.

    GÖREN TEPKİ GÖSTERDİ

    Gençlerin trafiği tehlikeye atarcasına eğlenmesine, çok sayıda vatandaş tepki gösterdi.

    Antalya’da kamyonet kasasında dans ViDEO

    Antalya’da kamyonet kasasında dans #1

    Antalya’da kamyonet kasasında dans #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir