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DHA

Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Güllük Dağı Milli Parkı’nda saha bekçisi olarak görev yapan Taner Kaya, av koruma ve kontrol görevini yerine getirirken Bayatbademleri Kozan mevkiinde talihsiz bir kaza geçirdi. Ayağının kayması sonucu kayalık alana düşen Kaya, yaralandı. Olayın ardından hızla harekete geçen av koruma ve kontrol ekipleri, Kaya’ya ilk müdahaleyi yaptı.

HELİKOPTERLE KURTARILDI

Zorlu arazi koşulları ve bölgedeki araç yolunun bulunmaması nedeniyle, Jandarma Arama Kurtarma ekibi, helikopterle Kaya’yı kayalık alandan alarak Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk etti.