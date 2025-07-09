Antalya'da kaza yapan kasksız sürücü öldü

Antalya'da feci kaza...

Manavgat ilçesine bağlı Ilıca Mahalesi üzerinde seyreden motosiklet sürücüsü Metin Kuruçay, Kumköy Caddesi kavşağında bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan motosiklet, Mustafa Ç.'nin kullandığı hafif ticari araçla çarpıştı.

MOTOSİKLETLİ AĞIR YARALANDI

Kazayı gören diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Verilen adrese gelen sağlık ekipleri, kazanın şiddetiyle savrulan sürücünün başını kaldırım taşına çarparak ağır yaralandığını tespit etti.

HAYATINI KAYBETTİ

Yaralı motosiklet sürücüsünü yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

Özel bir hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsü Metin Kuruçay, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

HEM ALKOLLÜ HEM KASK TAKMIYORDU HEM DE EHLİYETİ YETERSİZ

Kaza anı, çevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Yaşamını yitiren motosiklet sürücüsü Metin Kuruçay'ın alkollü olduğu, kask takmadığı ve ehliyetinin yetersiz olduğu belirlendi.