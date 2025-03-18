Antalya'da kazalı araca yardım için duran kamyonete motosiklet çarptı

İHA

Antalya'nıAlanya ilçesinden yola çıkarak Manavgat istikametine seyreden hafif ticari araç sürücüsü Mustafa Akbulut, Yemişlisu mevkiinde aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Aniden savrularak ters yöne dönen araç yolun sol tarafındaki bariyerlere çarptı.

Meydana gelen kazada, araçta bulunan Ayşe Elif A., Zeynep Berra A. ve Ayşegül A. yaralandı.

KAZAYA EMNİYET ŞERİDİNDEKİ ARAÇ SEBEP OLDU

Durumun ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla yakın hastanelere yönlendirdi.

Kaza yapan araç sürücüsü Mustafa Akbulut, seyir halindeyken emniyet şeridinde plakasını alamadığı bir aracı son anda fark ettiğini, aracın kendi aracına sağ taraftan vurarak döndürdüğünü, kendisinin bariyerlere çarptığını, çarpan aracın ise durmayıp yoluna devam ettiğini söyledi.

KAZAYA YARDIM ETMEK İÇİN DURDU

O sırada kazayı gören kamyonet sürücüsü Enver Demir, aracından inerek oğluyla kazazedelere yardım etmeye başladı.

Demir ayrıca, cep telefonunun ışığıyla arkadan gelen araçları yönlendirmeye çalıştı.

PARK ETTİĞİ ARACA MOTOSİKLET ÇARPTI

Bu sırada Enver Demir'in emniyet şeridine park ettiği aracına aynı yönde seyreden Levent B.'nin kullandığı 53 ADK 228 plakalı motosiklet çarptı.

Kazada yola savrulan motosiklet sürücüsü Levent B. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

YARALI SAYISI 5'E YÜKSELDİ

Bir süre sonra kapalı kasa kamyonette yolcu olarak bulunan ve ayağında ağrı hisseden 13 yaşındaki Polat D., olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Aynı noktada meydana gelen ve toplam 5 kişinin yaralandığı kazalarla ilgili inceleme başlatıldı.