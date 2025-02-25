Antalya'da kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı: 1 ölü

İHA

Antalya'da feci bir trafik kazası meydana geldi.

Alanya ilçesinden yola çıkarak Kestel Mahallesi üzerinde seyreden bir otomobil sürücüsü, Dim Çayı mevkiinde girdiği virajı alamadı.

Bu sırada sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil yol kenarında bulunan ağaca çarptı.

1 ÖLÜ

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, incelemelerinin ardından yolcu olan Ersin Barcın'ın (41) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

3 KİŞİ YARALI

Diğer yaralılardan otomobil sürücüsü Abdi Semih Y. (29) ve otomobilde yolcu olan Abdullah A.(35) ile Senar S. (44) ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yaralılar hastanede tedavi altına alınırken, jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.