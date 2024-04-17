Adana'da köpek saldırısına uğrayan kız çocuğu: Sahibini tutuklasınlar Annesiyle bayram gezmesinden dönerken cinsi köpek tarafından ısırılan 4 yaşındaki Asel, "Ayağımı ısırdı canım çok yandı. Köpeği de sahibini de tutuklasınlar" ifadelerini kullandı.

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İHA

Adana'da sokak köpeği saldırısı yaşandı.

4 yaşındaki Asel Uğraş, annesiyle bayram gezmesinden dönerken Rottweiler cinsi köpeğin saldırısı sonucu yaralandı.

Kız çocuğu köpekten güçlükle kurtarılırken, çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, köpeği bulmak ve sahibini yakalamak için çalışma başlattı.

2 kişi gözaltına alındı

Polisin yaptığı çalışma sonucunda köpeğin, Sedat E.’ye ait olduğu belirlendi. Polis şahsı gözaltına aldı.

Sedat E., köpeğin kendisine ait olduğunu ancak bir ay önce Mümin K.’ye verdiğini söyledi. Bunun üzerine polis Mümin K.'yi de gözaltına aldı.

Şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilirken, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

"Köpek ısırdığında çok korktum"

Tedavi gördüğü hastaneden taburcu olan 4 yaşındaki Asel Uğraş, korku dolu anları anlattı.

Uğraş, "Köpek ilk annemin elini ısırdı. Sonra benim ayağımı ısırdı canım çok acıdı. Doktora gittik. Orada doktor bana dikiş attı. Köpek ısırdığında çok korktum ama şu an iyiyim. Köpeğin sahibinin tutuklanmasını istiyorum. Köpeği de tutuklansınlar, adamı da tutuklansınlar.” dedi.

"Gözünü kapattığında dede köpek yine beni ısırdı diyor"

Asel’in dedesi Ahmet Yüksel de şöyle konuştu:

"Kızım ve torunum bayramlaşmaya çıktığı sırada yoldan geçerken ‘Rotweiler’ cinsi köpeğin çocuğa saldırmasıyla annesi çocuğu kucaklıyor ve sonrasında köpek saldırıp annenin ve kızın çeşitli yerlerinden ısırmış. Biz köpek sahiplerini deşifre etmek amaçlı değil amacımız torunumun başına gelen başka bir gün başka insanların da başına gelebilir. Kimseden maddi yardım veya manevi yardım bekleme gibi bir isteğimiz yok.

Devlet büyüklerinden tek ricam bu tür saldırgan türlerin beslenmemesi, evlerde barınmaması bizim tek amacımızdır. Torunumu hastaneden taburcu ettik, bir hafta sonra tekrar kontrole gideceğiz, sağlık durumuyla ilgili olarak henüz stabil bir durum yok. Torunumun psikolojisi bozuldu, gözünü kapattığında 'Dede köpek yine beni ısırdı' diyor. Torunum yıprandı, annesi yıprandı. Vahşi köpek besleyenlere buradan sesleniyorum, sizden ricam köpeğinizi ağızlıksız, tasmasız sokağa bırakmayın, devletin vermiş olduğu yasaklara uyalım."

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)