Kuyumcudaki kalabalığı fırsat bilen soyguncu, 40 bin lira değerinde olan 3 bileziği çaldı. O anlar kamera kayıtlarına yansıdı.

Antalya'nın Kepez ilçesi Sütçüler Caddesi üzerinde kuyumcu dükkanı olan Abdurrahman Kara, dükkanını oğlu Mustafa Kara'ya teslim ederek hastaneye gitti.

Kontrol için Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giden Kara, dükkanda olmadığı sırada kalabalık yaşandı.

Kimliği belirsiz bir erkek şahıs dükkana gelerek, Mustafa Kara'ya incelediği bilezikleri sordu.

KALABALIĞI FIRSAT BİLİP, BİLEZİKLERİ ALDI

Mustafa Kara dükkanda diğer müşterilerin talepleriyle ilgilenirken, şüpheli şahıs 80 gram ağırlığında yaklaşık 40 bin değerindeki 3 altın bileziği alıp, kaçmaya başladı.

Kara, şüpheliyi yakalamaya çalışmasına rağmen başarılı olamadı.

Durumun ihbar edilmesinin ardından, olay yerine çok sayıda polis ekibi geldi.

Ekipler, güvenlik kameralarından belirledikleri eşkal üzerine çevrede araştırma başlatttı.

Olay Yeri İnceleme ekipleri de hırsızın en son temas ettiği cam vitrinden parmak izi aldı.





"75 - 80 GRAM BİLEZİK"

Hastane dönüşü hırsızlık olayını duyunca şoka giren kuyumcu Abdurrahman Kaya, doktora kontrol için gittiğini belirterek, “Oğlumu bırakmıştım. Normalde burada çalışan biri ya da bu işin uzmanı değil.

Geçen hafta eşimi kaybettim, onun acısını yaşarken adamın birisi gelmiş, 3 tane bileziği çıkarttırıp, ‘en ağırları bunlar mı’ diyor.

Oğlum da çıkarıp gösteriyor. Bakarken, kalabalığı fırsat bilip alıp kaçıyor. 75-80 gram bilezikti. 38-40 bin lira civarında değeri.” dedi.





O ANLAR KAYDEDİLDİ

Hırsızlık anı, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Şüphelinin Mustafa Kara’nın elinden bilezikleri aldığı, bir süre inceledikten sonra diğer müşterilerle ilgilenilmesini fırsat bilip kaçması, görüntülere yansıdı.

Antalya'da kuyumcu soygunu: 40 bin lira değerindeki altınlarla kaçtı VİDEO







