İstanbul Boğazı’nda gemi arızası

Zaltron isimli Panama bayraklı 185 metrelik kuru yük gemisinde, İstanbul Boğazı geçişi sırasında Galatasaray Adası önlerinde makine arızası meydana geldi.

BOĞAZ ÇİFT YÖNLÜ GEMİ TRAFİĞİNE KAPATILDI

Meydana gelen arıza nedeniyle İstanbul Boğazı, çift yönlü gemi trafiğine kapatıldı.

RÖMORKÖRLER SEVK EDİLDİ

Problemin giderilmesi için Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü römorkörleri bölgeye sevk edildi.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "İstanbul Boğazı Kuruçeşme önlerinde makine arızası yapan ZALTRON isimli gemi için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze ait KURTARMA-3, KURTARMA-5 ve KURTARMA-9 Römorkörlerimiz olay yerine ivedilikle yönlendirildi.

İstanbul Boğazı gemi trafiği, emniyet amacıyla çift yönde ve geçici olarak askıya alındı." ifadelerine yer verildi.