Fas’ta tatbikat sırasında 2 ABD askeri kayboldu

Fas’ın Tan-Tan kenti yakınlarındaki Cap Draa Eğitim Alanı civarında, dün African Lion 2026 tatbikatı düzenlendi.

2 ABD ASKERİ KAYIP

ABD Afrika Komutanlığı (AFRICOM), dün düzenlenen tatbikata katılan iki ABD askerinin kayıp olarak bildirildiğini açıkladı.

ARAMA KURTARMA OPERASYONLARI BAŞLATILDI

AFRICOM; ABD, Fas ve diğer ortak güçlerin kara, hava ve deniz unsurlarını içeren koordineli arama-kurtarma operasyonları başlattığını belirtti.

OLAY HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLADI

Açıklamada, olayın soruşturma altında olduğu ifade edildi.