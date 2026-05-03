Fas’ta tatbikat sırasında 2 ABD askeri kayboldu
ABD Afrika Komutanlığı, Fas’ın Tan-Tan kenti yakınlarındaki Cap Draa Eğitim Alanı civarında dün düzenlenen African Lion 2026 tatbikatına katılan iki ABD askerinin kayıp olarak bildirildiğini açıkladı.
2 ABD ASKERİ KAYIP
ARAMA KURTARMA OPERASYONLARI BAŞLATILDI
AFRICOM; ABD, Fas ve diğer ortak güçlerin kara, hava ve deniz unsurlarını içeren koordineli arama-kurtarma operasyonları başlattığını belirtti.
OLAY HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLADI
Açıklamada, olayın soruşturma altında olduğu ifade edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)