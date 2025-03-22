Antalya'da manzara izlerken 15 metreden düştü

İHA

Antalya'nın Kepez ilçesinde bulunan Düden Şelalesi'nin seyir alanına yakın bölgede manzarayı izlemek için yeşil alana çıkan 33 yaşındaki Erman Güven, ayağının kayması sonucu şelale kenarındaki sarp yamaca yaklaşık 15 metre yükseklikten düştü.

Çalılıklar arasında sıkışan Güven, bulunduğu noktada yardım çığlıkları atarak çevredeki vatandaşlardan yardım istedi.

ÇEVREDEKİLER DURUMU İHBAR ETTİ

Durumu fark eden vatandaşlar hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım talebinde bulundu.

İhbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KURTARMA OPERASYONU 45 DAKİKA SÜRDÜ

Ekipler, önce çalılık alanı temizledi, ardından halatlar yardımıyla bölgeye iniş yaparak Erman Güven'e ulaştı.

Sedye yardımıyla bulunduğu yerden dikkatlice çıkarılan Güven, yaklaşık 45 dakikalık bir kurtarma operasyonuyla güvenli alana taşındı.

Kurtarma anları, şelaleyi gezmeye gelen vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi, vatandaşlar alkışlarla kurtarma ekiplerine destek verdi.

YARALI ADAM HASTANEYE KALDIRILDI

Kurtarıldıktan sonra acı içinde olduğu gözlenen Güven, sağlık görevlilerine sürekli olarak canının yandığını ifade etti.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan ve kol ile bacaklarında kırıklar olduğu belirtilen Güven, ardından ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.