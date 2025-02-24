Antalya'da okul servisi buzlu yolda kaydı, korku dolu anlar yaşandı

İHA

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde Erhan Taşdemir'in kullandığı okul servisi, yolda oluşan buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp, yan şekilde kayarak devrilme tehlikesi atlattı.

Sürücü, aracın ön lastiklerini yol dışına çıkararak aracı durdurmayı başardı.

ÖĞRENCİLER GÜVENLE AİLELERİNE TESLİM EDİLDİ

Serviste bulunan 3 lise öğrencisi, kazayı yara almadan atlattı.

Öğrenci velilerini arayan sürücü, çocukları güvenli bir şekilde ailelerine teslim etti.

ARAÇLAR BUZLU YOLDA MAHSUR KALDI

Devrilme tehlikesi atlatan okul servisini kurtarmak için olay yerine bir traktör çağrıldı.

Ancak buzlu zeminde kayganlaşan yol, traktörün de mahsur kalmasına neden oldu.

Bunun üzerine bölgeye çağrılan 4x4 bir başka traktör, hem servisi hem de yolda kalan traktörü kurtardı.