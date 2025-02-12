Antalya'da öldürülen 15 yaşındaki Yusuf'un cinayet sanığına ağırlaştırılmış müebbet hapis

DHA

Antalya'nın Kepez ilçesinde cinayete kurban giden Yusuf Dellal'ın cesedi, gece saatlerinde kız arkadaşı Y.S.Y. ile oturmaya gittikleri ormanda bulunmuştu.

Yusuf Dellal, annesine ait otomobilde, 17 yaşındaki kız arkadaşı Y.S.Y. ile ormanda oturdukları sırada yanlarına bir kişi geldi.

ÖLDÜRÜLMÜŞ OLARAK BULUNDU

Yüzü bezle sarılı kişi, polis olduğunu söyledi. Kız arkadaşı Y.S.Y., korkarak olay yerinden kaçıp, durumu Dellal'ın yakınlarına bildirdi.

Olay yerine gelen yakınları, Dellal'ı tabancayla başından vurularak öldürülmüş olarak buldu.

Ardından Yusuf Dellal'ın annesinin otomobilinin de çalındığı ortaya çıktı.

'BEN ÖLDÜRMEDİM'

Hakim karşısında ilk savunmasını yapan sanık Mehmet Deniz Yeşil, Yusuf Dellal'i öldürmediğini söyleyerek beraatini ve tahliyesini istedi.

Yeşil, ifadesinde Antalya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda jandarma astsubayı olarak çalıştığını, olay günü olay günü evinden bisikletiyle ormanlık alana gezintiye çıktığını söyledi.

Gezinti sırasında telefonunun şarjının az olduğunu da belirten astsubay, olayı şu sözlerle anlattı:

Kardeşimi arayacaktım. Ormanlık alanda 2 el ateş sesi duydum. Bisikletimin de arka tekeri sönüyordu. Pompa ararken kız ve erkeğin öpüştüğünü gördüm. Yanlarına gittim tedirgin oldular. Yusuf pompa olmadığını söyledi. Tedirginliklerinden uyuşturucu kullandıklarını zannettim. Yanlarında kimliklerinin olmadığını söylediler. Bende e-Devlet üzerinden kimliklerini görmek istedim. Yaşları küçük olduğu için 'Sizi buraya kim getirdi?' diye sordum. Aracın kimin üzerine kayıtlı olduğunu da sordum. Yusuf Dellal, annesinin üzerine kayıtlı olduğunu söyledi.

'YUSUF YERDE YATIYORDU'

Mehmet Deniz Yeşil ayrılıp, başka birilerinin yanına giderek pompa sorduğunu ancak bulamadığını kaydetti.

Tekrar gittiğinde kızın orada olmadığını belirten Yeşil, "Maktul Yusuf Dellal'in kızın araması olduğunu söylediğini bunun üzerine Yusuf'un arabasını aldım. Yusuf'a bulunduğu yerden ayrılmaması gerektiğini söyledim. İhbarda bulunmak için telefon aramaya gittim." dedi.

Astsubay, kızı bulduğunda 'Aracın yanına gel' diyerek yanından ayrıldığını söyledi ve şunları ekledi:

Daha sonra Yusuf'un yanına giderek aracın anahtarını verdim. Ancak kız yoktu. Yusuf'la kızı aramaya başladık. Ben kızı aramak için yola indim. Yusuf aracın orada kaldı. Kavşağa gelirken 1 el ateş sesi duydum. Aracın yanına yaklaştım. Kapıları açıktı. Yusuf ileride yerde yatıyordu. Biraz daha ilerledim. Kuru ota basılan sesler duydum. Beni de öldüreceklerini düşündüm. Bu sırada arabayı alarak oradan uzaklaştım.

'ARACI BIRAKIP EVE GİTTİM'

Mehmet Deniz Yeşil, yarım saat sonra da aracı orman içinde bırakarak lastiği patlak bisikletiyle eve gittiğini söyledi.

'Cinayet üzerine kalabilir' düşüncesiyle kimseye bir şey söylemediğini de belirten Yeşil, "Ertesi gün olayı sosyal medyadan öğrendim. Olayla ilgili yakalanan kişileri gördüm." dedi.

Olaydan 2-3 gün sonra polis ekiplerin evine gelerek ormanlık alanda birinin ateş ettiği nedeniyle kendisinden bilgi almak istediklerini belirten Yeşil, "Aracı bir şekilde polise teslim etmeyi düşündüm. Babamın arabasının plakasını Yusuf'un aracına taktım. Polisin görebileceği bir yere bıraktım. Bir gün sonra araç bulundu. Bir süre sonra beni ve arkadaşımı aldılar." ifadelerini kullandı.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yaşanan korkunç olayın ardından Yusuf Dellal'ın cansız bedeni, gece otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Burada yapılan otopside, Yusuf'un başından silahla vurulduğu ortaya çıktı.

Yakınları tarafından alınan cenaze, gözyaşları içinde Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Polis, Mehmet Deniz Yeşil'i şüpheli olarak gözaltına aldı ve 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan tutukladı.

ASTSUBAYA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Yusuf Dellal'ı öldürdüğü iddiasıyla toplam 29 yıl hapis cezası verilen tutuklu sanık jandarma astsubay Mehmet Deniz Yeşil, Bölge Adliye Mahkemesi'nin bozma kararının ardından yeniden yargılandığı davada, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Dellal'ın kullandığı otomobili de alan sanığa, 'malını koruyamayacak durumda olmasından yararlanarak hırsızlık' suçundan 4 yıl hapis cezası verildi.

CEZA ARTIRILDI

Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan tutuklu sanık Yeşil, duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Sanık Yeşil savunmasında, kimseyi öldürmediğini ileri sürerek tahliyesini talep etti. Mahkeme heyeti, sanık Mehmet Deniz Yeşil'in 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Sanık Yeşil, maktulün annesine ait aracı çalması nedeniyle de 4 yıl hapse çarptırıldı.