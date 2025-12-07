Antalya'da sağanak sonrası alt geçitte mahsur kaldılar

- Antalya Alanya'da sağanak sonrası alt geçit suyla doldu.
- Su dolu alt geçitte mahsur kalan araçtaki 8 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
- İtfaiye ekipleri, alt geçitte biriken suyu tahliye etti.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Antalya'nın Alanya ilçesinde sabah saatlerinde başlayan ve öğle saatlerine kadar etkili olan sağanak nedeniyle alt geçit yağmur sularıyla doldu.
Alanya'dan Antalya yönüne giden sürücüsünün adı öğrenilemeyen hafif ticari araç, su dolan alt geçitte mahsur kaldı.
112'Yİ ARAYIP YARDIM İSTEDİ
Suda ilerleyemeyen araç sürücüsü, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
İMDATLARINA İTFAİYE EKİPLERİ YETİŞTİ
Araçtaki 8 kişi, ekipler tarafından kurtarıldı.
Alt geçitteki su itfaiye ekiplerince boşaltıldı.