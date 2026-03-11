Şampiyonlar Ligi'nde son 16 heyecanı başladı

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Galatasaray sahasında İngiliz ekibi Liverpool’u ağırladı.

GALATASARAY, LEMİNA’NIN GOLÜYLE AVANTAJI KAPTI

Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’ta oynanan karşılaşmada İspanya Futbol Federasyonu’ndan Gil Manzano düdük çaldı.

Gil Manzano’nun yardımcılıklarını ise Angel Nevado ile Guadalupe Porras Ayuso üstlendi.

Mücadeleye hızlı başlayan sarı-kırmızılılar, 7'nci dakikada Mario Lemina'nın kafa golüyle 1-0 öne geçti.

Maç boyunca üstünlüğünü koruyan Galatasaray, sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılarak rövanş maçı öncesi avantaj sağladı.

BAYERN MUNIH DEPLASMANDA ATALANTA'YI FARKLI GEÇTİ

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında İtalyan ekibi Atalanta sahasında Almanya temsilcisi Bayern Münih'i konuk etti.

Bergamo Stadyumu'ndaki maçı Norveçli hakem Espen Eskas yönetti. Espen Eskas'ın yardımcılıklarını ise Jan Erik Engan ve Isaak Bashevkin yaptı.

Maça kontrolü tamamen elinde bulundurarak başlayan Bayern Münih, 12'nci dakikada Josip Stanisic ile öne geçerken 22'nci dakikada Michael Olise skoru 2-0'a getirdi.

25'inci dakikada takımının üçüncü golünü kaydeden Serge Gnabry, ilk yarının skorunu belirledi: 0-3.

Alman ekibi, 52'nci dakikada Nicolas Jackson, 64'üncü dakikada Michael Olise ve 67'nci dakikada Jamal Musiala'nın golleriyle skoru 6-0 yaptı. 90+3'üncü dakikada Atalanta'nın tek golünü kaydeden Mario Pasalic, maçın sonucunu belirledi: 1-6.

ATLETICO MADRID, EVİNDE TOTTENHAM'I 5 GOLLE GEÇEREK AVANTAJI KAPTI

İspanyol ekibi Atletico Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında İngiltere temsilcisi Tottenham'ı ağırladı.

Metropolitano'daki karşılaşmayı Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Serdar Gözübüyük yönetti. Serdar Gözübüyük'ün yardımcılıklarını ise Patrick Inia ve Rogier Honig üstlendi.

Maça 6'ncı dakikada Marcos Llorente, 14'üncü dakikada Antonie Griezmann, 15'inci dakikada Julian Alvarez ve 22'nci dakikada Robin Le Normand ile üst üste bulduğu gollerle başlayan Atletico Madrid'e 26'ncı dakikada Pedro Porro'dan karşılık geldi.

İlk yarı ev sahibi ekibin 4-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. Atletico Madrid, 55'inci dakikada Julian Alvarez ile 5'inci golü buldu: 5-1. Tottenham'da 76'ncı dakikada Dominic Solanke, skoru 5-2'ye getirdi.

Kalan dakikalarda gol sesi çıkmadı ve Atletico Madrid, sahasında 5-2 kazanarak deplasmandaki rövanş maçı öncesinde önemli avantajın sahibi oldu.

NEWCASTLE UNITED İLE BARCELONA YENİŞEMEDİ

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin bir diğer maçında İngiltere Premier Lig ekibi Newscastle United ile İspanya La Liga ekibi Barcelona karşılaştı.

Sports Direct Arena'daki mücadelede İtalyan hakem Marco Guida düdük çaldı. Guida'nın yardımcılıklarını ise Giorgio Peretti ve Giuseppe Perotti yaptı. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

86'ncı dakikada sahneye çıkan Harvey Barnes, İngiliz ekibini öne geçirdi. Barcelona, 90+6'ncı dakikada Lamine Yamal'ın penaltıdan attığı golle skoru 1-1'e getirdi. Karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

YARININ PROGRAMI

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçları yarın oynanacak 4 karşılaşma ile devam edecek.

Yarının programı şu şekilde:

20:45 Bayer Leverkusen-Arsenal

23:00 PSG-Chelsea

23:00 Bodo/Glimt-Sporting Lizbon

23:00 Real Madrid-Manchester City