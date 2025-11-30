Antalya'da sağanak ve dolu etkili oldu

- Dün sağanak etkisi görülen Antalya'da bugün aniden dolu yağışı başladı.
- Vatandaşlar güneşli havaya aldanarak dışarıda doluya hazırlıksız yakalandı.
- Dolu sonrası trafik yoğunlaşsa da, yağış bitince akış normale döndü ve gökkuşağı oluştu.
Antalya'da dün akşam saatlerinde sağanak etkili oldu...
Sağanağın ardından kentte bugün güneş açtı.
DOLU YAĞIŞI YAKLAŞIK 15 DAKİKA SÜRDÜ
Kent genelinde güneşli havayı fırsat bilerek dışarı çıkanlar, aniden başlayan dolu yağışına hazırlıksız yakalandı.
Saat 16.00 sıralarında başlayan dolu yağışı yaklaşık 15 dakika sürdü.
VATANDAŞLAR HAZIRLIKSIZ YAKALANDI
Kısa sürede şiddetini artıran yağışla birlikte bazı bölgelerde yollar dolu taneleriyle kaplandı, ana arterlerde trafik yoğunluğu oluştu.
Güneşli havaya aldanarak dışarı çıkan kent sakinleri, aniden bastıran doludan korunmak için duraklara, iş yerlerine ve apartman girişlerine sığındı.
GÖKKUŞAĞI OLUŞTU
Yağışın sona ermesiyle birlikte kent merkezinde trafik akışı normale döndü.
Kentte dolu yağışının ardından gökkuşağı oluştu.