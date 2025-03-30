Antalya'da sahte alkol operasyonu

İHA

Yaşanan ölüm vakalarına rağmen sahte alkol vakaları bitmiyor.

Son olarak Antalya'da, sahte alkol üreticilerine operasyon düzenlendi.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçak/sahte alkol ile mücadele kapsamında çalışma başlattı.

20 BİN LİTRE ETİL ALKOL YAKALANDI

Şüpheli şahısların sahte alkol imal edeceği ve bunları piyasa süreceği yönünde alınan bilgi üzerine Alanya ilçesinde bir depoya düzenlenen operasyonda 20 bin litre etil alkol, bin 745 adet 5 litre boş bidon, bin 875 adet bidon kapağı, 1 adet dolum ünitesi ,1 adet filtre makinesi ve 1 adet arıtma makinesi ele geçirildi.

2 GÖZALTI

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.