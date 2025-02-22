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Antalya'da 'Sevgilime kim yazdı' diyerek ateş açtı: 1 ölü 1 yaralı

Antalya'da 'Sevgilime kim yazdı' diyerek ateş açtı: 1 ölü 1 yaralı Muratpaşa ilçesinde 3 arkadaşı ile oto yıkamacıya gelen şahıs "Sevgilime kim yazdı" diyerek tabancayla ateş etti. Mermilerin isabet ettiği işletme sahibi yaralanırken bir kişi de hayatını kaybetti.