Antalya'da 'Sevgilime kim yazdı' diyerek ateş açtı: 1 ölü 1 yaralı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde B.A., 3 arkadaşıyla oto yıkama dükkanına gelerek "Sevgilime kim yazdı?" diye bağırıp, yanında taşıdığı tabancayla ateş ederek kaçtı.
Tabanca seslerini duyanlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
POLİS, ŞÜPHELİLERİ ARIYOR
Ekipler, bacağından yaralanan işletme sahibi Haydar Sarp ile göğüs kısmından ağır yaralanan çalışan Şükrü Alkaş'a ilk müdahalesini yaptıktan sonra yakınlarda bulunan hastaneye kaldırdı.
Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
17 YAŞINDAKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ
17 yaşındaki Şükrü Alkaş, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Alkaş'ın cansız bedeni, sabah saatlerinde Antalya Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerinin ardından amcası ve yakınlarına defnedilmek üzere teslim edildi.
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