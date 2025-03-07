Antalya'da şoför, dökülen tahta ve tomruklara aldırmadı

DHA

Antalya'nın Aksu ilçesi Kuzey Çevre Yolu Organize Sanayi yönünde, plakası 32 ND 281 olan bir kamyon, dorsesine tahta ve tomruk yükleyerek yola çıktı. Ancak kısa süre sonra, yükü dökülen tahta ve tomruklar yola savrulmaya başladı. Buna rağmen, şoför yoluna devam etti.

"ALDIRMADAN YOLUNA DEVAM EDİYOR"

O esnada arkadan gelen başka bir sürücü, bu tehlikeli yolculuğu cep telefonuyla kaydetti. O anları kaydeden sürücü, “Burası Aksu’dan Organize Sanayi’ye giden Kuzey Çevre Yolu. Kamyonun yükü sağa kaymış ama buna aldırmadan yoluna devam ediyor. Tahtalar yola düşüyor. İnsan canı bu kadar değersiz mi? Dökerek gidiyor” şeklinde tepki gösterdi.