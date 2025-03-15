Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir cadde üzerinde yürüyen Emrecan Y., sokak ortasında Cüneyt D. ile karşılaştı.

Önce tartışma sonrasında ise kavgaya dönüşen olayda Cüneyt D., yanında bulundurduğu bıçakla Emrecan Y.'yi iki bacağından bıçakladı.

İLK MÜDAHALE ÇEVREDEKİLERCE YAPILDI

Bıçaklanan Emrecan Y. uzun süre yerde kalırken, yaralıya ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı.

Olay yerine polis ve ambulans ekibi sevk edilirken, yaralı tedavisi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.

SALDIRGAN KISA SÜREDE YAKALANDI

Olay yerinden kaçan saldırgan Cüneyt D. ise polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

Olayda bıçaklayıp kaçan kişinin görüntüleri bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.