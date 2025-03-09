Antalya'da sürü halindeki köpekler kazalara neden oldu

İHA

Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Çolaklı Mahallesi'nde seyreden otomobil sürücüleri adeta ölümden döndü.

ntalya-Manavgat D-400 kara yolunda ilerleyen sürücü Doğan İncirli, Çolaklı Süral kavşağını geçtikten sonra aniden yola sokak köpeği sürüsü çıktı.

Aracının kontrolünü sağlayamayan sürücü, sürüdeki bir köpeğe çarptı.

KÖEPKLERE ÇARPTILAR

Aynı istikamette seyir halindeki Sabri Özen'nün kullandığı 34 FKL 804 plakalı Fiat marka otomobil de başka bir köpeğe çarptı.

Kazada; İncirli'nin otomobilinde küçük çaplı zarar meydana gelirken, 34 FKL 804 plakalı otomobilin ön kısmında büyük çapta hasar oluştu.

KÖPEKLERDEN BİRİ ÖLDÜ

34 FKL 804 plakalı otomobilin çarptığı köpek telef oldu.

Kazanın ardından araç sürücüleri büyük şaşkınlık yaşarken, Bölge Trafik İstasyon Amirliği ekiplerinin olay yerine gelerek gerekli işlemleri yapmasının ardından araçlar ve ölen köpek yoldan kaldırıldı.

SÜRÜCÜLER KONUŞTU

Araç sürücülerinden Doğan İncirci "Bir anda köpeğin yola sıçradığını gördüm. Sağa doğru kaçmama rağmen köpek tamponuma çarptı. Arabamı kenara çektim. Bir baktım arkamdan gelen araba da hasar almış durumdaydı. Kazayı görenler köpeklerin sürü halinde yola fırladığını söylediler" dedi.

Sabri Özen ise "Manavgat istikametine seyrederken bir anda önüme köpek atladı. Frene bassam da ön kısma çarptı ve arabanın altından sıyrılıp gitti." ifadelerini kullandı.