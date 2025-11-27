Abone ol: Google News

Antalya'da taraftar otobüs şoförünün oynadığı görüntülerin yapay zeka olduğu iddiası

Antalyaspor Medya birimi, sosyal medyada taraftarını Konya'da oynanacak maç için taşıyan otobüs şoförünün seyir sırasında koltuğundan kalkarak oynadığı iddia edilerek paylaşılan görüntülerin yapay zeka ile hazırlandığını iddia etti.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 27.11.2025 12:05
  • Antalyaspor Medya birimi, sosyal medyada yayılan otobüs şoförünün koltuktan kalkarak oynadığı görüntülerin yapay zeka ürünü olduğunu iddia etti.
  • Görüntüler, Antalyaspor taraftarını Konya'ya taşıyan bir otobüste çekilmiş gibi görüldü ve tepkilere yol açtı.
  • Tartışmalara neden olan bu görüntülerin gerçekte yapay zeka ile hazırlanmış olduğu duyuruldu.

Tümosan Konyaspor-Antalyaspor deplasmanına giden Antalyaspor taraftarını taşıyan otobüs şoförünün, seyir sırasında koltuğundan kalkarak taraftar grubuyla birlikte oynadığı görüldü.

Sosyal medyada yer alan görüntüler, tepkilere neden olurken, görüntülerin yapay zeka ile hazırlandığı öne sürüldü. 

GÖRÜNTÜLERİN YAPAY ZEKA OLDUĞU İDDİASI 

Antalyaspor Medya biriminden yapılan açıklamada görüntülerin yapay zeka ile oluşturulduğu iddia edildi. 

3. Sayfa Haberleri