Antalya'da taraftar otobüs şoförünün oynadığı görüntülerin yapay zeka olduğu iddiası

- Antalyaspor Medya birimi, sosyal medyada yayılan otobüs şoförünün koltuktan kalkarak oynadığı görüntülerin yapay zeka ürünü olduğunu iddia etti.
- Görüntüler, Antalyaspor taraftarını Konya'ya taşıyan bir otobüste çekilmiş gibi görüldü ve tepkilere yol açtı.
- Tartışmalara neden olan bu görüntülerin gerçekte yapay zeka ile hazırlanmış olduğu duyuruldu.
Tümosan Konyaspor-Antalyaspor deplasmanına giden Antalyaspor taraftarını taşıyan otobüs şoförünün, seyir sırasında koltuğundan kalkarak taraftar grubuyla birlikte oynadığı görüldü.
Sosyal medyada yer alan görüntüler, tepkilere neden olurken, görüntülerin yapay zeka ile hazırlandığı öne sürüldü.
GÖRÜNTÜLERİN YAPAY ZEKA OLDUĞU İDDİASI
Antalyaspor Medya biriminden yapılan açıklamada görüntülerin yapay zeka ile oluşturulduğu iddia edildi.