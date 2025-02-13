Antalya'da trafik kurallarına meydan okuyan motosiklet sürücüsü

İHA

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde bir motosiklet sürücüsü, tüm trafik kurallarını göz ardı ederek ters yönde ilerledi. Kendi hayatını ve diğer sürücülerin güvenliğini riske atan bu tehlikeli yolculuk, başka bir sürücü tarafından anbean kaydedildi.

KARŞIDAN GELEN ARAÇLARA ALDIRMADI

Olay, saat 11.00 sıralarında Ekmel Mahallesi'nde gerçekleşti. Kimliği belirlenemeyen ve kask takmadığı görülen motosiklet sürücüsü, Gazipaşa Nüfus Kavşağı’ndan ters yöne girerek Ekmel Mahallesi’ne doğru ilerledi. Karşıdan gelen araçlara aldırış etmeden yoluna devam eden sürücü, trafikte büyük bir risk oluşturdu.

Kuralları hiçe sayarak kazaya davetiye çıkaran bu sorumsuz sürücünün, kamera kaydı sona erdikten sonra ne kadar ilerlediği bilinmiyor. Yetkililerin görüntüler üzerinden inceleme başlatması bekleniyor.