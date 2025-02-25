Antalya'da turistin hayatı Heimlich manevrasıyla kurtarıldı

DHA

Tatil için Antalya'da bulunan İngiliz turist Rahma Ali, önceki gün restoranda yediği yemek nefes borusuna kaçtı ve öksürmeye başladı.

Durumu fark eden garson Ramazan Esen, Ali'nin sırtına vurarak nefes almasını sağlamaya çalıştı.

Turistin nefes alamadığını anlayan Esen, Heimlich manevrasıyla onu kurtardı.

"BU EĞİTİMİ ALDIĞIM İÇİN MUTLUYUM"

Olay anını anlatan Ramazan Esen, "Arkadaşım bir müşterinin öksürdüğünü söyledi. Yanına gittiğimde, 'Bir problem mi var?' diye sordum. Boğazını bana işaret etti. Önce sırtına vurdum ancak fayda etmedi. Sonra Heimlich manevrası uyguladım. Birkaç denemenin ardından kendine geldi. Daha sonra su ve kolonya verdik, kendisini rahatlatmaya çalıştık. Sonrasında kendisini otele bıraktık" dedi.

İlk yardım eğitimi aldığını belirten Esen, "Bu eğitimleri iş yerinde ve daha önce askerde almıştım. Bu eğitimi aldığım için mutluyum" diye konuştu.