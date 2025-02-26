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Antalya'da yaya geçidindeki vatandaşa motosiklet çarptı

Antalya'da yaya geçidindeki vatandaşa motosiklet çarptı Manavgat ilçesinde cadde üzerinde seyreden motosiklet yaya geçidi üzerinde buluna bir kadına çarptı. Kazada hem sürücü hem de yaya yaralandı.