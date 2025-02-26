Antalya'da yaya geçidindeki vatandaşa motosiklet çarptı

İHA
Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Antalya Caddesi üzerinde seyreden motosiklet sürücüsü Ümit K., Manavgat Adliyesi önünden geçtiği sırada aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti.
O sırada yaya geçidinden geçen Gülbahar Keklik, kontrolden çıkan motosikletin altında kaldı.
Kazanın etkisiyle motosiklet devrilirken Keklik ve sürücü yere düşerek yaralandı.
2 YARALI
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Ümit K. ve Gülbahar Keklik, 112 Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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