Antalya'da yayalara yol veren araca çarptı: Sürücü belgesi olmadığı ortaya çıktı

Bilinçsiz sürücü, faciaya neden oluyordu...

Antalya’nın Manavgat ilçesi İbrahim Sözen Caddesi üzerinde, sarı köprü istikametinden imam hatip lisesi yönüne ilerleyen motosiklet, kapalı çarşı girişinde bulunan yaya geçidine yaklaştığı sırada yayalara yol vermek için duran otomobili fark edemeyip arkadan çarptı.

SÜRÜCÜNÜN BELGESİNİN OLMADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı kontrolde, motosiklet sürücüsünün sürücü belgesinin bulunmadığı ve motosikletin plakasının katlanır açılır şekilde düzenlendiği belirlendi.

TOPLAM 41 BİN 163 TL PARA CEZASI KESİLDİ

Trafik ekipleri, motosiklet sürücüsüne 22 bin 486 TL, motorlu bisiklet sahibine ise 18 bin 677 TL olmak üzere toplam 41 bin 163 TL idari para cezası uyguladı.

Kazada herhangi bir yaralanma yaşanmadı.