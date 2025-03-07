Antalya'da yıkılma tehlikesiyle 2 katlı bina mühürlendi

DHA

Antalya Serik'in Kökez Mahallesi'nde 2019 yılında yapılan 9 dairenin bulunduğu 2 katlı binanın zemin ve 1'inci katlarında, 2023 yılında çatlaklar oluşmaya başladı.

Binada oturanlar, usulüne uygun yapılmadığı ve bu nedenle çatlaklar meydana geldiğini belirterek, müteahhit hakkında savcılığa ve belediyeye şikayette bulundu.

Yargı süreci devam ederken, binada yaşayanlar, çatlakların artması üzerine tekrar Serik Belediyesi'ne şikayette bulundu.

32 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Dün saat 19.30 sıralarında Serik Belediyesi, AFAD İl Müdürlüğü ve polis ekipleri binada inceleme yaptı. Ekipler; 1, 2 ve 3 numaralı dairelerde, daha önce mühürlenmiş olmasına rağmen oturulduğunu belirleyip, binanın tamamen boşaltılmasına karar verdi. 9 dairedeki 32 kişi tedbir amaçlı tahliye edildi.

Binanın ana giriş kapısı mühürlendi. Boşaltılan dairelerde yaşayan ailelerin bir kısmı yakınlarının yanına bir kısmı da öğretmenevine yerleştirildi.

RAPOR GELENE KADAR BEKLENECEK

Mühürlenen binanın etrafı demir bariyerle kapatılırken, içeri girmek de yasaklandı. Eşyalarını alamadan tahliye edilenler, akıbetlerinin ne olacağını merak ve endişeyle beklemeye başladıklarını söyledi. Mühürlenen binayla ilgili bu sabah Serik Belediyesi'nde olağanüstü encümen toplantısı yapıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nden rapor gelene kadar binaya girişin yasaklanması kararlaştırıldı. Binada yaşayanların ise dairelerinden yalnızca acil ihtiyaçları olan eşyalarını, zabıta eşliğinde, gerekli tedbirler alınarak çıkarabilmesine karar verildi.

Binada oturanlardan Osman Sümer, yaşadıklarını anlatarak, "Biz evi 2020 yılında müteahhitten aldık. 5 ay sonra büyük ve derin çatlaklar oluşmaya başladı. Durumu, evi aldığımız müteahhide söyledik. 2 defa yaptırdı. Tadilat sonrası ev daha kötü olmaya başladı. 19 ay önce daireye yetkililer tarafından mühür vuruldu. Ancak gidecek yerimiz olmadığı için oturmaya devam ettik.

Daha sonra üst katlarda derin çatlaklar oluşmaya başladı. Dün gece de oluşan çatlaklara bağlı üst komşumuzun kapısı bebeğin üzerine düştü. Bunun üzerine dün AFAD ekipleri gelerek evi tamamen tahliye etti" dedi.

"BİR ODADA YAŞANTIMIZI SÜRDÜRDÜK"

Daha önce binada inceleme yapan bilirkişinin sağlam raporu verdiğini öne süren Sümer, "Dün buraya gelen AFAD ekipleri, en ufak bir deprem olsa evin yıkılacağını söyledi. Devletimizden yardım bekliyoruz. Binada oluşan çatlaklar nedeniyle resmi kurumlara suç duyurusunda bulunduk ancak sonuç alamadık, 'Ev sağlam' dediler. Çataklar nedeniyle sadece bir odada yaşantımızı sürdürdük.

Olası bir durumda kendimizi nasıl kurtarabiliriz diye aynı odada kaldık. Binayı boşalttık. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerinin gelip evi yeniden incelemesini ve onların vereceği raporu bekliyoruz. Binada 9 daire var. Onarılma şansı yok, yıkılıp yeniden yapılmasını istiyoruz" diye konuştu.