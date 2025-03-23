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İHA

Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki Mustafa E. idaresindeki otomobile, aynı istikamette gitmekte olan Nuri Ö.'nün kullandığı yolcu minibüsü arkadan çarptı.

Manavgat Köprüsü üzerinde yaşanan kazada, minibüste yolcu olarak bulunan Leyla İ. ile Alman uyruklu Lampe U. ve Katz I. yaralandı.

AMBULANS OLAY YERİNE ULAŞMAKTA ZORLANDI

Manavgat köprüsünün tek şeridinin araç trafiğine kapanması nedeniyle köprünün her iki tarafında uzun araç kuyruğu oluşurken ambulansla olay yerine ulaşmakta zorluk yaşadı.

Minibüsten indirilerek yol kenarında yatırılan yaralılar, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

BÖLGEDE TOPLANARAK YAŞANANLARI İZLEDİLER

Diğer taraftan, kazanın ardından Manavgat Köprüsünün yan tarafında bulunan tarihi köprü üzerinde toplanarak yaşananları izleyen çok sayıda vatandaş ilginç görüntüler oluşmasına neden oldu.