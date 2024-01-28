Antalya'nın Serik ilçesi Merkez Mahallesi, Millet bahçesi yolunda akşam saatlerinde yol kenarına park eden iki otomobilin sürücüleri ve yanında bulunan arkadaşları masa kurup alkol almaya başladı.
Yüksek sesle müzik açıp çevreyi rahatsız ettiler
Gençlerin yüksek sesle müzik açıp çevreyi rahatsız etmesi sonucu ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Tüm uyarılara rağmen zorluk çıkardılar
Ekiplerin tüm uyarılarına rağmen zorluk çıkaran şahıslar destek ekiplerin gelmesiyle ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
Adli işlem uygulandı: Trafikten men edildiler
Şahıslar trafiği tehlikeye sokmak, çevreyi rahatsız etmek ve polise mukavemet göstermek suçlarında adli işlem uygulanırken, araçlar trafikten men edildi.
Olayla ilgili inceleme ise devam ediyor.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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