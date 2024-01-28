Antalya'da yolda masa kurup alkol alan gençler karakola götürüldü Antalya’nın Serik ilçesinde yolda masa kurup alkol alan gençlerin sefası karakolda bitti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine mukavemet gösteren kişiler, karakola götürülürken, 2 araç trafikten men edildi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

Antalya'nın Serik ilçesi Merkez Mahallesi, Millet bahçesi yolunda akşam saatlerinde yol kenarına park eden iki otomobilin sürücüleri ve yanında bulunan arkadaşları masa kurup alkol almaya başladı.

Yüksek sesle müzik açıp çevreyi rahatsız ettiler

Gençlerin yüksek sesle müzik açıp çevreyi rahatsız etmesi sonucu ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Tüm uyarılara rağmen zorluk çıkardılar

Ekiplerin tüm uyarılarına rağmen zorluk çıkaran şahıslar destek ekiplerin gelmesiyle ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Adli işlem uygulandı: Trafikten men edildiler

Şahıslar trafiği tehlikeye sokmak, çevreyi rahatsız etmek ve polise mukavemet göstermek suçlarında adli işlem uygulanırken, araçlar trafikten men edildi.

Olayla ilgili inceleme ise devam ediyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)