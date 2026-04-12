Reuters: Hamaney’in yüzü saldırıda ağır yaralandı

Nükleer müzakelerin sürdüğü sırada İran'a yönelik saldırılar başlatan ABD ve İsrail, kırılgan bir ateşkes yaptı.

Pakistan'da temsilcilerin ilk görüşmelerinden bir sonuç çıkmazken, İran’ın yeni dini lideriMücteba Hamaney'in sağlık durumu hakkında yeni iddialar var..

REUTERS: "HAMANEY AĞIR YARALI"

İngiltere merkezli Reuters haber ajansı, İran’daki üst düzey kaynaklara dayandırdığı bir haberde dikkat çeken iddialar ortaya attı.

Haberde, İran’ın dini lideri Ali Hamaney’in hayatını kaybetmesinin ardından göreve geldiği belirtilen Mücteba Hamaney’in ABD tarafından düzenlenen bir hava saldırısında ağır yaralandığı ileri sürüldü.

"YÜZÜNDEN VE BACAĞINDAN YARALANDI"

Reuters’ın adı açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı bilgilere göre, Mücteba Hamaney’in söz konusu saldırıda yüzünden ve bacağından ciddi şekilde yaralandığı, bu nedenle tedavi sürecinde olduğu iddia edildi. Haberde, Hamaney’in sağlık durumuna ilişkin sürecin yakından takip edildiği öne sürüldü.

"GÖRÜŞMELERE UZAKTAN KATILIYOR"

Aynı kaynaklar, Hamaney’in üst düzey yetkililerle zaman zaman sesli konferans yöntemiyle toplantılara katıldığı ve kritik karar süreçlerinde dolaylı olarak yer aldığı yönünde bilgiler paylaştı. Ancak bu iddialar bağımsız kaynaklarca doğrulanmadı.

RESMİ DOĞRULAMA YOK

Haberde ayrıca, Mücteba Hamaney’e ait yeni görüntülerin önümüzdeki haftalarda kamuoyuna yansıyabileceği ve belirli bir süre içinde kamuoyu önüne çıkabileceği iddiasına da yer verildi.

Söz konusu bilgiler, yalnızca Reuters’ın kaynaklarına dayandırdığı iddialar olarak aktarılırken, İran makamlarından konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadığı belirtildi.