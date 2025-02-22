İHA
Antalya'nın Kaş ilçesine doğru giden Yasin Erdoğan yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu, köprünün bariyerlerine çarparak dereye uçtu.
Kaza yerinden geçen başka sürücülerin fark etmesi üzerine durum 112 ekiplerine haber verildi.
ARAÇ SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ
Kazada, dereye uçan aracın sürücüsü Yasin Erdoğan'ın hayatını kaybettiği öğrenildi.
Erdoğan'ın cansız bedeni, kaza yerine gelen cenaze aracına konuldu.
Kazayı duyan yakınları kaza yerine akın etti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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