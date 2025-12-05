Antalya'yı sağanak vurdu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü; Antalya, Burdur ve Isparta'da bugün sabah saatlerinden itibaren etkili olması beklenen yağış ve fırtınayla ilgili 'sarı kod' uyarısında bulundu.

Uyarıda, Antalya genelinde çok kuvvetli yağış ve gök gürültülü sağanak ile birlikte denizlerde kuvvetli fırtına beklendiği belirtildi.

Kent merkezinde öğle vakti başlayan yağış, ilerleyen saatlerde sağanağa dönüştü.

YAĞIŞ HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Kentin ana arterlerinde oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekerken, trafik yoğunluğu oluştu.

Kent merkezinin yanı sıra Finike, Demre ve Kumluca ilçelerinde de sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.

Demre'de bazı araçlar, su birikintisi nedeniyle yolda mahsur kaldı. Bir araç sürücüsünün, su içinde kalan otomobilin üzerine çıktığı görüldü.

Kemer ilçesinde ise ceviz büyüklüğünde dolu etkili oldu.

Burdur ve Isparta'da da yaşamı olumsuz etkileyen yağışların, cumartesi akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

DENİZE SÜRÜKLENEN KARAVANDAKİ TURİSTLER KURTARILDI

Kemer’de öğle saatlerinde şiddetini artıran sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Ağva Deresi'nin denizle buluştuğu Çamyuva sahilindeki 2 karavan, denize sürüklendi.

Kemer Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü ve Kemer Arama Kurtarma Derneği (KEMKUT) ekipleri, Kemer Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne ait bir kepçe yardımıyla 2 karavanı kıyıya çıkardı. Karavanın birinde mahsur kalan Rus turistler kurtarıldı. Diğer karavanda ise kimse olmadığı görüldü.