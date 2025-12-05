Abone ol: Google News

Aydın'da sürücü kamyonun altında kaldı

Efeler ilçesinde, çarpıştığı kamyonun altında kalan motosikletin sürücüsü 26 yaşındaki Abdullah Deniz Targıtay, ağır yaralandı.

Yayınlama Tarihi: 05.12.2025 17:54
  • Efeler ilçesinde, Abdullah Deniz Targıtay'ın kullandığı motosiklet, M.H. yönetimindeki kamyonla çarpıştı.
  • Motosiklet sürücüsü Targıtay, kamyonun altında kalıp ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
  • Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Aydın Efeler Mahallesi Bergama Caddesi’nde, Abdullah Deniz Targıtay'ın kullandığı  motosiklet ile M.H. yönetimindeki kamyon çarpıştı.

Motosiklet sürücüsü Targıtay, kamyonun altında kalarak ağır yaralandı.

POLİS İNCELEME BAŞLATTI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Targıtay, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. 

