Aydın'da sürücü kamyonun altında kaldı

- Efeler ilçesinde, Abdullah Deniz Targıtay'ın kullandığı motosiklet, M.H. yönetimindeki kamyonla çarpıştı.
- Motosiklet sürücüsü Targıtay, kamyonun altında kalıp ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
- Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Aydın Efeler Mahallesi Bergama Caddesi’nde, Abdullah Deniz Targıtay'ın kullandığı motosiklet ile M.H. yönetimindeki kamyon çarpıştı.
Motosiklet sürücüsü Targıtay, kamyonun altında kalarak ağır yaralandı.
POLİS İNCELEME BAŞLATTI
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Targıtay, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.