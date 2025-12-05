Samsun'da tartıştığı kişiyi 17 yerinden bıçaklayan kadın tutuklandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Samsun'da yaşayan Tuğçe Y. (30), aralarında bulunan husumetten dolayı mahkemelik olduğu Mahmut N. (35) ile konuşmak için İlkadım ilçesi Zafer Mahallesi Talimhane Caddesi'nde bulunan evine gitti.

Burada çıkan tartışmada Mahmut N., 17 yerinden bıçaklandı.

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Mahmut N., tedavi altına alındı.

Yaralı şahsın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

"KENDİMİ KORUMAK İSTERKEN OLDU"

İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili Tuğçe Y. ve kardeşi Sefa Y.'yi (25) gözaltına alarak bugün Samsun Adliyesine sevk etti.

Tuğçe Y., Mahmut N.'nin kendisi ile barışmak istediğini belirterek, "Olay günü konuşmak için evine gittim. Burada tartıştık. Mutfaktan bıçak alıp bana saldırmak istedi. Elindeki bıçağı almak isterken elimden ve kolumdan bıçakla yaralandım. Kendimi korumak için bıçağı elinden alınca olay oldu." dedi.

KADIN VE KARDEŞİ TUTUKLANDI

Sefa Y. ise kendisinin yaralama olayı ile ilgisinin bulunmadığını savundu.

Nöbetçi mahkemeye ifade veren kadın ile kardeşi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.