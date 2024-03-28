Antalya'da kaçak muayenehaneye baskın

AA & Ensonhaber
Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, Konyaaltı İlçe Sağlık Müdürlüğü görevlileri ile birlikte kayıt dışı ve yetkisiz yapılan tıbbi işlemler ile ilgili çalışma gerçekleştirildi.
Kaçak muayenehane basıldı
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla, Kuşkavağı Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde faaliyet gösteren işletmede yapılan aramada, bin 757 adet çeşitli tıbbi malzeme ve cihaz ele geçirildi.
İşletme sahibi yabancı uyruklu 1 şahıs hakkında adli ve idari işlem yapıldı.
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