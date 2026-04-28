Ardahan'da nisan ayına rağmen kar yağışı sürüyor

Ardahan-Posof kara yolu üzerindeki Ilgar Dağı'nda kar etkili oluyor.

2550 rakımlı Ilgar Dağı geçidinde kar kalınlığı, dikkat çekici seviyelere ulaştı.

Bazı bölgelerde biriken kar, yol kenarındaki trafik tabelalarının boyunu aşarak adeta doğa ile mücadeleyi gözler önüne serdi.

"KAR KALINLIĞI TABELA BOYUNU GEÇTİ"

Ardahan'dan Posof ilçesine giden sürücü Ufuk Işık, ‘''Nisan ayının sonlarına geldiğimiz şu günlerde bile kar yağışı etkili oluyor.

Gördüğünüz gibi kar kalınlığı tabela boyutunu dahi geçmiş durumda. Yol şu anda kapalı değil ama şartlar burada her an zorlaşabiliyor.'' dedi.

Ardahan-Posof kara yolunu kullanan vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşarken ekipler, yolun açık kalması için aralıksız çalışmalarını sürdürüyor.