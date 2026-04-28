Antalya’da kazaya neden oldu, kendini savundu: Beni gördü, çarpmazdı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde trafik kuralı ihlaliyle başlayan bir manevra, kazayla sonuçlandı. “Girilmez” levhasına rağmen dönüş yapan otomobil, karşı yönden gelen motorlu bisikletle çarpışırken, kazanın ardından sürücünün yaptığı açıklamalar tartışma yarattı.

"GİRİLMEZ" TABELASINA RAĞMEN SOKAĞA GİRDİ

Kaza, Yukarı Pazarcı Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre otomobil sürücüsü Mehmet D., yasaklı alana dönüş yaparak karşı şeride geçmek istedi.

Bu sırada Zeynel Şenol Köprüsü yönüne ilerleyen motorlu bisiklet ile çarpışma yaşandı.

ÇARPIŞMA SONRAIS YARALANMA

Çarpışmanın etkisiyle motorlu bisiklet sürücüsü Ahmet M. yaralandı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

SÜRÜCÜNÜN SAVUNMASI DİKKAT ÇEKTİ

Kazanın ardından otomobil sürücüsünün yaptığı açıklamalar, olayın seyrini değiştirdi. Mehmet D., kendisini savunarak motorlu bisiklet sürücüsünü suçladı.

Sürücü, “Beni gördü, istese çarpmazdı.” sözleriyle tepki çekti.

POLİS TABELAYI HATIRLATTI

Olay yerine gelen ekiplerin “Buraya girmenin yasak olduğunu görmediniz mi?” sorusuna ise sürücünün, “Ben kasabaya girecektim ama o beni görüp çarptı.” şeklinde yanıt verdiği öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, trafik kuralı ihlali ve çarpışmanın oluş şekli detaylı şekilde değerlendiriliyor.

Manavgat’ta yaşanan olay, trafik kurallarına uyulmamasının yol açtığı kazaları ve ardından gelen dikkat çekici savunmaları bir kez daha gündeme taşıdı.