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İHA

İstanbul'un Arnavutköy ilçesine bağlı Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde bulunan bir markete gelen yabancı uyruklu şahıs yaklaşık 800 TL'lik alışverişi karşılığında Türk Lirası olmadığını belirterek dolarla ödeme yapmak istedi.

İşletmeci kabul ederek 100 doları aldı ve üzerine TL karşılığında para üstü verdi.

MARKETTEN UZAKLAŞTI

Ürünlerini ve para üstünü alan yabancı uyruklu şahıs hızla marketten çıkarak uzaklaştı.

PARANIN SAHTE OLDUĞUNU ANLADI

Alınan doları bir gün sonra bozdurmak için döviz bürosuna götüren işletmeci, paranın sahte olduğunu anladı.

ŞİKAYETÇİ OLDU

İşletmeciler polise giderek şahıstan şikayetçi oldu.

GÜVENLİK KAMERASI TARAFINDAN GÖRÜNTÜLENDİ

Şahsın markete girerek alışveriş yaptığı, aldığı ürünlerin poşetlenerek hazırlandığı ve daha sonrasında dolarla yapılan ödeme anları işletme içerisindeki güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Görüntülerde, şahsın cüzdanını açarak doları çıkarttığı ve cüzdanın içerisinde daha fazla dolar olduğu da görülüyor.

"PARANIN SAHTE OLDUĞUNU DÖVİZ BÜROSUNDA ANLADIK"

Yaşadığı durumla alakalı konuşan market işletmecisi Fahrettin Kızıl şu ifadeleri kullandı: