Artvin'de 32 milyon lira değerinde kaçak oto yedek parçası ele geçirildi

Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında bir tırda gerçekleştirdiği aramada, piyasa değeri yaklaşık 32,5 milyon TL olan 269 adet lüks otomobil yedek parçası ele geçirildi.

SAHTE FATURALARLA YURT İÇİNDE SATILACAKTI

Yapılan incelemede, kaçak ürünlerin sahte faturalarla ülkeye yasa dışı şekilde sokulmaya çalışıldığı değerlendirildi. Operasyon kapsamında ele geçirilen tüm malzemelere el konulurken, konu ile ilgili adli soruşturma devam ediyor.