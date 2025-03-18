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DHA

Gaziantep Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan izinli olarak çıkan ve 25 farklı suç kaydı bulunan M.C.K. (44), yurt dışına kaçmak amacıyla Artvin’in Kemalpaşa ilçesindeki Çamurlu köyüne geldi. Şüpheli, yüksek kesimli dağlık bölgeden Gürcistan'a geçmeyi planlıyordu ancak, karla kaplı dağda kaybolduğunu fark edince panik yaparak 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım talebinde bulundu.

YASAK BÖLGEDE BULUNDU

Acil yardım çağrısının ardından, Artvin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri hızla harekete geçerek, Jandarma Coğrafi Analiz Sistemi (JCAS) aracılığıyla şüphelinin konumunu tespit etti. Bu tespit üzerine ekipler, 3 saat süren zorlu bir yaya araması başlattı. Dağlık alanda yapılan aramalar sonucunda, şüpheli askeri yasak bölge içinde bulundu ve ekipler tarafından yakalandı.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ VE TUTUKLANDI

Sağlık kontrolünden geçirilen M.C.K., gözaltına alınarak, adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanarak Artvin Cezaevi'ne gönderilen şüpheli, yurt dışına kaçma planlarının son bulmasıyla birlikte adalet önüne çıkmış oldu.