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Artvin'de iki katlı ev heyelanda 50 metre sürüklendi

Artvin'de iki katlı ev heyelanda 50 metre sürüklendi Hopa ilçesinde meydana gelen heyelanda iki katlı ev yaklaşık 50 metre sürüklendi. Heyelan sırasında evde kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi.