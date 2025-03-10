Artvin'de iki katlı ev heyelanda 50 metre sürüklendi
DHA

Artvin'de korkutan heyelan...

Hopa ilçesi Orta Hopa Mahallesi'ndeki eski Hopa-Kemalpaşa yolu üzerindeki Kanlı Dere mevkisinde dün gece heyelan meydana geldi.

50 METRE SÜRÜKLENDİ

Heyelan nedeniyle yol kenarındaki ait iki katlı ev, temeliyle birlikte bulunduğu yerden kayarak yaklaşık 50 metre sürüklendi.

İhbar üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

BÜTÜNLÜĞÜNÜ KORUDU

Heyelanın meydana geldiği alanın çevresinde derin çatlaklar oluştuğu, sürüklenen evin yapı bütünlüğünü koruduğu görüldü.

Heyelan sırasında evde kimsenin bulunmadığını tespit etti. AFAD ekiplerinin bölgedeki risk analiz çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
ensonhaber icon
Furkan Can
Editor