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DHA

Artvin'in Şavşat ilçesinde İl Jandarma ekipleri, dün gece saat 02.00 sıralarında İran uyruklu bir şüpheliyi durdurdu.

Yapılan ilk aramada üzerinde herhangi bir uyuşturucu madde bulunmayan şüpheli, detaylı kontrol için hastaneye sevk edildi.

UYUŞTURUCULAR BAĞIRSAĞINDA BULUNDU

Artvin Devlet Hastanesi’ne götürülen F.R.’nin yapılan tomografisinde, bağırsaklarında 10 paket uyuşturucu madde taşıdığı belirlendi.

Şüphelinin hayati tehlike oluşturabilecek şekilde sakladığı paketler cerrahi müdahale ile çıkarıldı.

ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Paketlerin içinde toplam 350 gram metamfetamin olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan F.R. hakkında, uyuşturucu madde bulundurmak ve satmak suçlarından adli işlem başlatıldı.