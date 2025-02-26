Otomobil devi Aston Martin çalışanlarının yüzde 5'ini işten çıkarıyor

REUTERS

Avrupa'da toplu işten çıkartma haberleri gelmeye devam ediyor.

Kimi işten çıkarmalar yapay zekanın devreye girmesiyle, kimi çıkarma kararları ise ekonomik zorluklar nedeni ile alınıyor.

MALİYETİ AZALTMAK İSTEDİ

İngiliz lüks otomobil üreticisi Aston Martin de maliyetleri azaltmak ve gelecekteki yatırımlara kaynak sağlamak amacıyla küresel iş gücünün yaklaşık yüzde 5'ini, yani 170 çalışanını işten çıkaracağını açıkladı.

"PLANLARA KAYNAK SAĞLIYORUZ"

Şirket, "Gelecekteki planlarımız için yeterli kaynak sağlamak amacıyla organizasyonel düzenlemeler yapmaya başlıyoruz." açıklamasını yaptı.

Aston Martin, bu adımla 25 milyon sterlin (31,6 milyon dolar) tasarruf etmeyi planlıyor.

ELEKTRİKLİ ARAÇ PROJESİNİ ERTELEDİ

İngiliz spor araba üreticisi Aston Martin, ilk elektrikli araç projesini erteledi.

Aston Martin, 2024'ün son çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

Açıklamanın ardından şirketin hisselerindeki kayıp yüzde 13'ü aştı.