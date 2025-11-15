Ataşehir’de kamyonet durağa daldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul Ataşehir’de bugün saat 17.30 sıralarında İçerenköy Mahallesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi üzerinde yaşanan olayda, 34 CPF 084 plakalı kamyonet sürücüsü trafikte durduktan sonra aracı hareket ettirmekte zorlandı.

KONTROL KAYBI, ZİNCİRLEME KAZAYA NEDEN OLDU

Kamyonetin geri kayması sonucu arkasında bulunan hafif ticari araca çarpan sürücü, ikinci denemede aracı kontrol altına aldı ancak bu kez durağa daldı. Durakta kimsenin bulunmaması, olası bir yaralanmayı önledi. O sırada durakta bulunan kedi ve civardaki vatandaşlar korkuyla kaçtı.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Kazanın anı, yakındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kamyonetin hafif ticari araca çarpması ve ardından yavaş şekilde durağa ilerleyerek çarpması net biçimde görülüyor.