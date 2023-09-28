Atatürk fotoğrafıyla çirkin video paylaşan liselinin 3 yıl hapsi istendi Atatürk fotoğrafı ile uygunsuz hareketler yaparken çekilen görüntüleri nedeniyle tutuklanan 17 yaşındaki A.E.S. hakkında 3 yıl hapis istemli iddianame hazırlandı.

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ensonhaber.com

20 Eylül'de sosyal medyada yayılan bir görüntü infiale neden oldu.

17 yaşındaki İmam Hatip Lisesi öğrencisi A.E.S.'nin Atatürk fotoğrafı ile yaptığı hareketler tepki çekti.

Yapılan çirkin paylaşımdan sonra harekete geçen ekipler, A.E.S.'yi gözaltına aldı.

Hakim karşısına çıkartılan çocuk, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

3 yıl hapsi istendi

Konu hakkında adli süreç devam ederken, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı konuya ilişkin iddianame hazırladı.

Savcı, hazırladığı iddianamesinde 17 yaşındaki A.E.S. için 3 yıl hapis istedi.

"Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret"

A.E.S., savcılık ifadesinden sonra "Halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet bölge farkılığına dayanarak alenen aşağılama" ve "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" suçlarından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiş ve ardından tutuklanmıştı.

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"Fotoğrafın Mustafa Kemal Atatürk olduğunu bilmiyordum"

Tutuklanmasının ardından A.E.S.'nin ifadesi ortaya çıkmıştı.

A.E.S., ifadesinde, "Bahse konu videoda görüleceği üzere biz tamamen oyun oynuyorduk. Oyun içeriğini anlatacak olursak kağıtlar ve fotoğraflar görünmeyecek şekilde dizilir. Her birimiz sırayla bir fotoğrafı seçeriz. Muhtelif hareketler yaparız. Ben hareketi yaptığım sırada fotoğrafın Mustafa Kemal Atatürk olduğunu bilmiyordum. Pişmanım.

Bu şekilde başkaca fotoğraflarda video alınan birçok arkadaşımın görüntüleri vardır. Bu da bana denk geldi. Tekrar pişmanım. Yaptığımın ne kadar ayıp olduğunun farkındayım." ifadelerini kullanmıştı.