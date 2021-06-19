Avcılar’da dövdükleri kadını arabadan attılar

Bir aracın içerisinde darbedilerek sokağa atılan alkollü kadın, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

İstanbul'un Avcılar ilçesine bağlı Yeşilkent Mahallesi'nde, iddiaya göre alkollü olduğu öğrenilen kadın, bir araç içerisinde darbedilerek sokağa atıldı.

Durumu gören çevredeki vatandaşlar, yerde yatan kadının yanına gelerek kadına yardım etmeye çalıştı.

ŞİKAYETÇİ OLMADI

Olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri, kadını ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye götürürken, kadının kendisi darbeden kişi veya kişilerden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Avcılar’da darbettikleri kadını arabadan sokağa attılar iddiası

"SOPAYLA DÖVMÜŞLER"

Olayı gören Celal Çeçeri, “Arkadaşın dükkanında otururken bir çocuk geldi ve dışarıda bir kadının darbedilerek arabadan atıldığını söyledi. Biz de kadına yardım etmek için yanına gittik. Kadın yerde ‘kolum kolum’ diyerek bağırıyordu. Biz de çevreden su istedik ve kadın için ve ambulansı aradık. Arkadaşlarıymış kadının kendi söylemesine göre. Bir yerlerden gelirken tartışmışlar ve kendisini sopayla darbettikten sonra arabadan atmışlar.” dedi.

"YARDIM ÇIĞLIKLARINA KOŞTUK"

Başka bir görgü tanığı ise “Siyah bir araba hızla geldi. Arabanın içerisinde kadını darbederek sokağa attılar. Kadın imdat diye bağırınca biz hemen yardım için koştuk ama kimse yoktu. Darbeden şahıslar kaçmışlardı. Kadını ortaya attılar gittiler. Ambulans geldi kadının kolu ağrıyormuş. Kolunda sorun vardı. Bir saat kadın bağırdı çağırdı ‘beni kurtarın’ diye.” diye konuştu.