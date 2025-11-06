Abone ol: Google News

Avcılar’da işçi parasını alamadığı iddiasıyla kule vince çıktı

İstanbul Avcılar’da bir inşaat işçisi, parasını alamadığı ve işten çıkarıldığı iddiasıyla kule vince çıktı. Yaklaşık 4 saat sonra kendi isteğiyle vinçten inerek uzaklaştı.

Yayınlama Tarihi: 06.11.2025 22:09
  • Avcılar'da bir inşaat işçisi, maaşını alamadığı ve işten çıkarıldığı gerekçesiyle kule vince çıktı.
  • Olay yerine gelen ekiplerin 4 saatlik ikna çabaları sonrası işçi, vinçten inip kendi isteğiyle uzaklaştı.
  • Polis, olay hakkında inceleme başlattı.

İstanbul’un Avcılar ilçesinde bir inşaatta kule vinci operatörü olarak çalışan işçi, işten çıkarıldığı ve maaşını alamadığı gerekçesiyle kule vince çıkarak eylem yaptı.

İşçiyi vinç üzerinde görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Ekipler çevrede güvenlik önlemi alarak bölgeyi araç ve yaya trafiğine kapattı.

4 SAATLİK ÇABA SONUCU VİNÇTEN İNDİ

Vincin tepesinde uzun süre bekleyen işçiyle ekipler arasında müzakereler yapıldı. Yaklaşık 4 saat süren ikna çabalarının ardından şahıs, vinçten indi.

İkna edilen işçi, vinçten indikten sonra kendi isteğiyle olay yerinden ayrıldı. Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı.

