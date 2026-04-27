Aydın'da alkollü sürücünün çarptığı scooter sürücüsü hayatını kaybetti

Bu sabah saat 06.00 sıralarında, Aydın’ın turizm merkezlerinden Kuşadası’nda Güvercinada Caddesi üzerinde, Hidayet Kaya Karaçobanım (47), elektrikli scooter ile kendi şeridinde ilerlerken karşı yönden gelen M.E. (34) yönetimindeki otomobilin çarpması sonucu savruldu.

Çarpışmanın şiddetiyle Karaçobanım metrelerce havaya fırlayarak yola düştü.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı scooter sürücüsü, ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen Karaçobanım, kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

SÜRÜCÜ ALKOLLÜ ÇIKTI

Kazaya karışan otomobil sürücüsü M.E.’nin yapılan alkol testinde 1.72 promil alkollü olduğu belirlendi.

Sürücü gözaltına alınarak polis merkezine götürülürken, olayla ilgili adli süreç başlatıldı.

KAZA ANI KAMERADA

Feci çarpışma çevredeki güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde otomobilin scooter’a çarpması ve sürücünün havaya savrularak yola düşmesi net şekilde görülüyor.

Görüntüler, kazanın şiddetini gözler önüne serdi.

Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken, kazanın kesin oluş nedenine ilişkin incelemelerin devam ettiği bildirildi.