Rasim Ozan Kütahyalı, 27 Nisan e-muhtırasını ve darbe karşıtı eylemi anlattı

Bugün 27 Nisan...

Türkiye demokrasi tarihine sürülen kara lekelerden birinin 19. yıl dönümü.

27 Nisan 2007'de Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesine konulan e-muhtıra ile asker bir kez daha demokrasiye müdahale etti.

AK Parti'nin adayı Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanı seçilmemesi için yayımlanan bu e-muhtıra, güçlü siyasi ve sivil bir karşı tepki ile tarihin karanlık sayfalarına gömüldü.

RASİM OZAN KÜTAHYALI 27 NİSAN'I ANLATTI

Ensonhaber YouTube kanalında Çağlar Cilara'nın moderatörlüğünde gündemi değerlendiren Rasim Ozan Kütahyalı, o dönemde yaşananları ve bizzat kendisinin de içinde bulunduğu sivil hareketi özetledi.

Siyasi dengeleri, AK Parti'ye karşı birleşen muhalif siyaset-asker vesayetini ayrıntıları ile hatırlatan Kütahyalı, o dönemden kalan Taksim'deki darbe karşıtı eylemde çekilmiş fotoğrafın da hikayesini anlattı.

"SABAHA KADAR UYUMADIK, MSN'DE EYLEM ORGANİZE ETTİK"

"Sabaha kadar uyumadık. O dönem MSN vardı. Arkadaşlarla sabaha kadar konuştuk. Hem bir şey yapmamız lazım dedik. Siyasal Ufuk Hareketi Ofisi’nde toplandık. Taksim’de toplandık ondan sonra klasik sloganlar; darbeye karşıyız..." ifadelerini kullandı.

ASKERE KARŞI İLK EYLEM

O tarihe kadar askeri vesayete karşı düzenlenen ilk eylemi nasıl organize ettiklerini belirten Kütahyalı, elinde tuttuğu pankartın da hikayesini anlattı.

Kütahyalı, "Orada yıktım ortalığı. Akşam annem babam herkes arıyor. İlk defa doğrudan askere karşı… 26 yaşındayım o zaman. 28 Nisan sabahı askeri darbeye karşı ilk eylemdi. Ölürsek ölelim o zaman çizgisindeydik. ben o çizgiye devam ettim." dedi.